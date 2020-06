Advogado critica atendimento precário e atraso e filas em bancos de Maracaju

O advogado Nelson Dias Neto - (Foto: Reprodução)

O atendimento bancário precário, com demora, filas gigantescas e outros desrespeitos ao direito do consumidor tem dado o que falar neste período de pandemia em Maracaju. Pelo menos é o que afirmou o advogado Nelson Dias Neto, especialista em Direitos do Consumidor.

Ele participou do Programa Bom Dia 93 da Rádio Marabá FM. Neto afirma que entende que o atendimento bancário em todo País teve um aumento por causa da pandemia, redução no total de pessoas que podem entrar nos estabelecimentos. Mesmo assim o que se vê de reclamações é absurdo. “Eu tenho um canal de comunicação nas minhas redes sociais e as pessoas relatam as dificuldades encontradas nos atendimentos em bancos, como o crescimento nas filas, problemas para atualizar cadastro, pagar boletos, etc”, comentou.

O advogado destacou que a Caixa e o Banco do Brasil são os mais criticados pelos consumidores. “Na Caixa por exemplo contratatam um vigilante manda, fala grosso com os clientes. Já no Banco do Brasil o que se vê são filas enormes nos casas, poucos funcionários para atendimento”, salientou.

“Isso precisa mudar, os bancos devem melhorar o atendimento”, avaliou lembrando que na cidade as exceções ficam com os bancos Sicoob e Sicredi.