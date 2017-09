Advogada diz já ter renunciado ao cargo de conselheira da JBS

A advogada Claudia de Azeredo Santos informou nesta sexta-feira, 15, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, já ter renunciado ao cargo de conselheira da JBS indicada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A renúncia ocorreu há uma semana, mas ela permanecerá no posto para evitar a vacância. A permanência será até o próximo dia 9 de outubro, ou até uma assembleia geral de acionistas eleger um novo membro ao conselho de administração da companhia, o que ocorrer primeiro.

Além de Claudia, o BNDES tinha indicado ao conselho da JBS o executivo Maurício Luchetti, que já deixou o posto. O Broadcast apurou que o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, procura dois novos conselheiros com um perfil mais político para ocuparem os cargos. Além disso, o presidente do banco de fomento pretende influenciar na escolha dos dois conselheiros independentes da JBS, ligados à família Batista. A ideia seria aumentar a força do BNDES na empresa da qual o BNDES detém 21,3% de participação.

