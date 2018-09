Advogada da área de SST do Sesi vai tirar dúvidas sobre eSocial durante workshop

Advogada da área de SST do Sesi vai tirar dúvidas sobre eSocial - Divulgação

Empresários, contadores e gestores de micro e pequenas empresas que ainda têm dúvidas de como se adequar às novas regras do eSocial em relação à Saúde e Segurança do Trabalho (SST) poderão esclarecê-las durante o 2º Workshop Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Exercício Simulado Integrado – Emergência 2018, que será realizado nesta quinta-feira (27), sexta-feira (28) e sábado (29), no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande (MS).

Promovido pelo Sintest/MS (Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em parceria com o Sesi e outras entidades ligadas ao trabalho, o evento vai disseminar boas práticas na prevenção de acidentes entre trabalhadores, gestores das empresas e empresários, por meio de palestras, treinamentos e exercícios simulados.

No sábado (29), às 8 horas, a advogada da área de SST do Sesi, Karine Ignácio Pinto, vai apresentar a palestra “Como preparar sua empresa para o eSocial”. Os participantes receberão certificado de participação e as vagas são limitadas à capacidade de acomodação do local e, por isso, é importante garantir a participação o quanto antes. As inscrições podem ser realizadas antecipadamente clicando aqui e a entrada é um quilo de alimento não perecível.

eSocial

Obrigatório desde janeiro de 2018, o eSocial é a nova forma de prestação de informações do mundo do trabalho que entra em vigor no Brasil e integra a rotina de mais de 4 milhões de empregadores e 44 milhões de trabalhadores. O eSocial é um projeto conjunto do governo federal que integra Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de Previdência e INSS.

A iniciativa permite que todas as empresas brasileiras possam realizar o cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma unificada e organizada, reduzindo custos, processos e tempo gastos hoje pelas empresas com essas ações. Conforme o Comitê Gestor, o foco do programa é garantir o ingresso de todo o mundo do trabalho do País no ambiente tecnológico do eSocial e, sobretudo, estimular o ambiente de negócios no Brasil.

Serviço:

Evento: Workshop Sintest/MS – Emergência 2018

Data: 27, 28 e 29 de setembro

Horário: 8h às 17h30

Local: Centro de Convenções e Exposições Albano Franco

Endereço: Avenida Mato Grosso, 5.017, Carandá Bosque