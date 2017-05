ADR da Petrobras despenca 11% no after hours da Bolsa de Nova York

A Petrobras opera em forte queda no mercado after hours da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), indicando que a quinta-feira, 18, deve ser um dia ruim para ativos brasileiros em Wall Street. Um dos American Depositary Receipt (ADR), recibo que representa ações da companhia brasileira, da petroleira despencava 11,1% por volta das 22h20. O comportamento do papel ao longo do dia mostra que o ADR começou recuar com força no início da noite, quando saiu a notícia de que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, gravou o presidente Michel Temer pedindo a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha.

Entre outros ADRs de empresas brasileiras listadas em Nova York o papel da Vale recuava 7,14% e o do Itaú cedia 7,42% no after hours. Ainda entre os principais ativos ligados ao mercado brasileiro, o EWZ, como é conhecido o maior fundo de índice (ETF, na sigla em inglês) ligado ao Brasil nos Estados Unidos, despencava 11,28%. Outro ETF do país, o Direxion Daily Brazil Bull perdia 10%.

