Adiamento de reajuste afeta 30 categorias de servidores

O governo encaminhou Medida Provisória (MP) adiando o reajuste salarial de quase 30 categorias do funcionalismo. Os aumentos, que seriam concedidos em 2018, foram postergados em um ano.

Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, as carreiras impactadas pela medida são aquelas em que geralmente os salários são maiores. O governo espera economizar R$ 4,4 bilhões líquidos com o adiamento.

Confira as categorias atingidas:

- Médico

- Juiz do Tribunal Marítimo

- Perito-médico previdenciário e supervisor médico-pericial

- Carreiras tributária e aduaneira da Receita Federal (auditores fiscais e analistas tributários)

- Auditor-fiscal do Trabalho

- Diplomatas

- Oficial de chancelaria e assistente de chancelaria

- Analista de infraestrutura e cargo isolado de especialista de infraestrutura sênior

- Carreiras de gestão governamental

- Carreiras e cargos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

- Técnico de Planejamento

- Cargos da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)

- Cargos da Superintendência de Seguros Privados (Susep)

- Cargos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

- Especialista do Banco Central

- Carreiras da área jurídica

- Carreiras dos ex-territórios

- Policial Federal

- Policial Rodoviário Federal

- Perito federal agrário

- Carreira de desenvolvimento de políticas sociais

- Carreiras do plano especial de cargos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)

- Cargos de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde da Fiocruz

- Magistério federal

- Magistério do ensino básico federal e do ensino básico de ex-territórios