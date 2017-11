Adelaido Vila destaca em posse da CDL que defenderá direitos dos lojistas de Campo Grande

Nova Mesa Diretora da CDL-CG 2018-2020 - Divulgação

Em uma solenidade marcada pela emoção e forte posicionamento, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) empossou na última terça-feira (21, o novo presidente e a mesa diretora para o próximo triênio 2018-2020. O atual presidente Hermas Renan Rodrigues deu posse ao novo presidente Adelaido Luis Spinosa Vila, que assume o comando da entidade lojista a partir de 1º de janeiro.

O atual presidente Hermas Renan Rodrigues fez uma reflexão durante seu discurso sobre os 10 anos – sete como diretor e três como presidente – frente à CDL.

“Sinto que depois de 10 anos cumpri meu dever frente à entidade e que devemos concluir etapas. Estou imensamente feliz por ter me dedicado à esta casa. Desejo ao novo presidente Adelaido, uma gestão de sucesso para os próximos três anos”. Emocionado, agradeceu aos familiares pela trajetória, aos diretores e aos colaboradores. O atual presidente ainda recebeu várias homenagens durante a noite.

Em seu primeiro discurso como presidente, Adelaido Vila agradeceu Hermas por confiar a importante missão de sucessão e o elogiou por entregar “uma entidade saneada, reformada e estruturada”.

Adelaido Vila, novo presidente da CDL-CG

“Somos uma instituição criada para o fortalecimento, amparo e proteção dos empresários e empreendedores de Campo Grande. Teremos como principal objetivo defender a todo custo os direitos dos nossos associados. Vamos buscar junto a bancada federal do nosso estado, melhores condições de acesso ao crédito, como FCO, BNDES, e outros tantos mais. Nossa capital é alimentada pelo comércio e serviço que prestamos. Temos total consciência do nosso relevante papel de geração de emprego e renda. Buscaremos parceiros estaduais e municipais e construir o fortalecimento das nossas atividades. Entendemos que comércio forte é sinônimo de cidade próspera e feliz”, afirmou.

Adelaido finalizou ainda deixando um recado aos lojistas e associados à entidade. “Deixo um recado especial para todos os lojistas de Campo Grande e região. Nossa gestão será focada: sua dor será a nossa dor, a sua alegria será a nossa alegria. A gestão CDL Mais Forte com Você está sua disposição”.

A vice-governadora Rose Modesto participou da solenidade e reconheceu a compreensão do setor comercial de Campo Grande em relação ao momento econômico do país, que está em lento processo de reequilíbrio.

“Estamos enfrentando grandes desafios em nosso país e MS não está diferente. O governo do Estado tem entendimento de que nossa economia, depende também dos lojistas, do setor industrial, e tivemos decisões difíceis que o governador Reinaldo Azambuja determinou, algumas delas impopulares, mas tivemos o apoio e compreensão, não com alegria, mas tivemos a maturidade do setor empresarial do estado e assim pudemos avançar. A CDL pode contar com o governo do Estado, para tomar decisões, dialogar mais, para errar cada vez menos”, disse Rose.