Açúcar inicia ano em queda e demanda sustenta etanol, indica Cepea

Queda acumulada na referência do açúcar nos primeiros dias do ano é de 0,82% - Reprodução

O preço do açúcar no mercado brasileiro iniciou o ano em queda, de acordo com o indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Até a última segunda-feira (13/1), quando a referência baseada em São Paulo fechou a R$ 72,67 a saca de 50 quilos, a retração é de 0,82%.

De acordo com os pesquisadores, a liquidez no mercado vem se recuperando aos poucos, mas ainda está abaixo do registrado nos primeiros 20 dias de dezembro de 2019. Desde 9 de janeiro, o indicador diário está abaixo dos R$ 73. A média semanal ficou praticamente estável, com queda de 0,07% comparando os períodos de 30 de dezembro a 3 de janeiro e de 6 a 10 de janeiro.



Etanol



Já no mercado de etanol, a demanda aquecida sustenta os preços na usinas. Na semana de 6 a 10 de janeiro, a média do indicador foi de US$ 2,0679 o litro do combustível hidratado, sem contar ICMS e de PIS/Cofins. O valor foi 1,1% maior que o registrado entre 30 de dezembro e 3 de janeiro, de R$ 2,0454 o litro. O valor médio do anidro subiu 1,55% no período, de R$ 2,2218 para R$ 2,2563 o litro.



“As negociações de etanol hidratado aumentaram em São Paulo na semana passada, segundo informações do Cepea. Algumas distribuidoras retomaram as compras, mas encontraram vendedores firmes, elevando as cotações”, avalia o Cepea, em nota.