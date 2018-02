ACSP: venda do varejo tem em janeiro a 9ª alta seguida no confronto interanual

"Trata-se de um resultado sazonal, pois dezembro é o mês mais forte do varejo, e a queda está dentro da média dos últimos três anos", explica nota da ACSP - Foto: Conhecendo Sampa

As vendas do varejo na capital paulista registraram o nono crescimento consecutivo. De acordo com o Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a alta média em janeiro foi de 4,7% na comparação com igual mês de 2017. Trata-se do primeiro resultado positivo para o mês desde 2014. No período, houve crescimento de 6,8% nas vendas a prazo e expansão de 2,5% nas compras à vista.

Já no confronto com dezembro, as vendas do comércio varejista paulistano caíram em média 37,2%. "Trata-se de um resultado sazonal, pois dezembro é o mês mais forte do varejo, e a queda está dentro da média dos últimos três anos", explica nota da ACSP.

Em relação ao dado interanual, o economista da ACSP Marcel Solimeo avalia que o comportamento das vendas varejistas é animador e ajuda a recuperar a perda observada em janeiro de 2017. Naquela ocasião, houve queda de 5% no movimento das lojas da capital paulista. "Percebemos melhora no desempenho de vestuários, calçados e adereços, provocada pela elevação das temperaturas", diz.

A tendência, segundo Solimeo, é que nos próximos meses as vendas do comércio tenham crescimento similar ao visto em janeiro. Contudo, o economista pondera que fatores como a expectativa de votação da reforma da Previdência, possíveis alterações na política econômica dos Estados Unidos e a disputa eleitoral poderão ter impacto nos mercados de câmbio e de juro futuro. "E isso pode ter reflexos nas vendas, principalmente a prazo", afirma Solimeo.