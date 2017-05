ACSP: Impostômetro atinge amanhã a marca de R$ 800 bilhões

O Impostômetro, como é conhecido o termômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que calcula em tempo real o total de impostos, taxas e contribuições arrecadado no País desde o início do ano, vai alcançar nesta quarta-feira, 10, a marca de R$ 800 bilhões.

A cifra será exibida às 14h30 horas no painel instalado em frente à sede da associação, no centro da capital paulista, com 14 dias de antecedência em relação ao ano passado, quando a mesma marca só foi alcançada em 24 de maio.

"Vê-se claramente que o governo está arrecadando mais, pelo menos nominalmente, sem descontar a inflação. O ritmo do dinheiro que entra nos cofres públicos está cada vez mais rápido. Isso é um bom sinal, mas o Banco Central precisa continuar derrubando os juros de forma agressiva para trazer de volta o crescimento", diz, em nota, Alencar Burti, presidente da ACSP.

