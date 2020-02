ACSP: Ainda não há como calcular prejuízos comércio em SP por chuvas

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) ainda vai fazer as contas dos prejuízos que as fortes chuvas que pararam a capital paulista causam ao comércio da região metropolitana. "Os prejuízos no comércio ainda não podem ser calculados, pois as ocorrências são recentes", afirma em nota à imprensa na tarde desta segunda-feira, 10.

O economista da ACSP, Marcelo Solimeo, observa que as fortes chuvas trouxeram diversos danos para a capital e, especificamente, para o comércio: as compras por impulso "praticamente desaparecem" nesta segunda-feira, pois as pessoas só saem de casa para compras urgentes. Para ele, entre os mais afetados está o segmento de bares e restaurantes, que "fica bastante comprometido" numa situação como a de hoje.

Além do prejuízo da queda nas vendas, Solimeo ressalta que os comerciantes podem ter que contabilizar danos físicos nos estabelecimentos, pois muitos estão em regiões alagadas. "Vão ter que colocar na conta um dia perdido dentro de um mês que já é curto e que ainda conta com o feriado de Carnaval."