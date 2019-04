'Acredito que Previdência será aprovada em pouco tempo', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 8, que acredita que a reforma da Previdência será aprovada em pouco tempo, sem dar nenhum prazo. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jovem Pan, gravada nesta segunda e transmitida à noite.

Bolsonaro comentou também a declaração dada por ele na semana passada sobre não ter nascido para ser presidente. "Outro dia eu disse que não havia nascido para ser presidente e desceram a lenha em mim. Os últimos que disseram que estavam preparados, um está preso, a outra está ensacando vento e outro está com vários processos em cima de si", disse o presidente, em referência aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer.

Bolsonaro afirmou que vale a pena ser presidente e que não se arrepende de ter sido candidato. Disse também que admitir não ter nascido para ser presidente "transmite humildade para a população". "Não é fácil sentar nessa cadeira, mas alguém tem de mudar o Brasil", disse.

No entanto, ao ser questionado sobre qual foi o dia mais feliz no Palácio do Planalto, ele respondeu que "não tem dia feliz" na Presidência.