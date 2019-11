Acordo com China pode ser assinado em Iowa, estamos fazendo progresso, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o governo americano está buscando locais para o encontro com a China, depois do cancelamento da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), onde seria firmado o acordo comercial entre chineses e americanos. Trump disse ainda que o acordo poderia ser fechado em Iowa, Estado americano com grande área de plantações. "Estamos procurando alguns lugares diferentes. Poderia ser em Iowa. É algo que poderia ser discutido", afirmou Trump.

Falando a jornalistas no gramado da Casa Branca, Trump disse haver progresso nas negociações. "A China quer muito fazer esse acordo, e nós temos um bom relacionamento, então vamos ver o que acontece. Eu não gosto de falar sobre acordos antes que eles aconteçam, mas estamos fazendo muito progresso."

Questionado mais uma vez sobre o país do encontro, Trump afirmou que ele acontecerá nos Estados Unidos.