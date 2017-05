Ações da Tenda sobem 80% em reestreia na Bolsa

Em sua reestreia ontem na Bolsa, as ações da construtora Tenda fecharam com uma alta expressiva de 80%, cotadas a R$ 14,65. A companhia é a divisão de baixa renda do grupo Gafisa, que no fim do ano passado desistiu de fazer uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) pela baixa demanda pelos papéis.

Durante o pregão de ontem na B3 (novo nome da Bolsa), os papéis da Tenda chegaram a subir mais de 90%. Ao desistir de fazer o IPO, a Gafisa optou por venda até 30% da Tenda para o fundo americano Jaguar Growth Asset Management, especializado em mercado imobiliário, por R$ 8,13 por ação.

O primeiro IPO da Tenda foi feito em outubro de 2007. Três anos depois, a empresa fechou seu capital após a Gafisa adquirir a totalidade dos papéis da companhia.

Em relatório no início da semana, a equipe do Bradesco BBI iniciou a cobertura do papel com recomendação "outperform" (bom desempenho) e preço-alvo de R$ 20.

Reestruturação

A Tenda passou por um processo de reestruturação nos últimos anos, após ter prejuízo decorrentes de atrasos nas obras. A companhia reduziu o número de capitais onde atua, se especializou em imóveis dentro do Minha Casa Minha Vida e padronizou o modelo de comercialização.

A falta de sinergia nas operações de Gafisa e Tenda foi o principal motivo para a separação das companhias. As duas empresas trabalham em segmentos imobiliários diferentes, sem ganhos de escala por meio de compartilhamento de materiais de construção, projetos de engenharia, terrenos e equipes de vendas. Mesmo com a crise, o mercado popular tem ido bem, beneficiado pela ampliação do MCMV e pela disponibilidade de crédito com juros baixos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários