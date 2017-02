Ações abrem em alta com commodities e, na máxima, Bovespa supera os 69 mil pontos

A Bovespa continua nesta terça-feira, 21, o rali visto na segunda-feira, 20, impulsionado pelo anúncio do acordo de acionistas da Vale. O principal indicador da Bolsa brasileira já superou os 69 mil pontos na máxima intraday. Apesar de terem fechado com uma valorização superior a 6% na segunda, as ações ON e PNA da mineradora estão entre as maiores altas do Ibovespa neste início de pregão. Sobem mais de 2% nesses primeiros minutos de negociação.

O contrato do Ibovespa futuro para abril também já suplantou uma marca: a dos 70 mil pontos. Pela manhã, marcou a máxima aos 70.080 pontos. Às 10h23, o Ibovespa (à vista) subia 0,69% aos 69.009,14 pontos.

Segundo profissionais do mercado de ações, a continuidade da valorização dos preços acontece nesta terça pelo impulso das commodities. O preço do minério de ferro subiu no mercado à vista chinês, e o petróleo tem alta superior a 1% nos mercados futuros de Londres e de Nova York.

De acordo com um operador de ações, a cena política não faz preço, apesar da sabatina de Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer para assumir vaga no Supremo Tribunal Federal, e das discussões sobre a reforma da Previdência.

Analistas entendem que Moraes será aprovado, apesar dos protestos de segunda no Rio, em São Paulo, da oposição por parte de senadores e deputados e do manifesto de um professora de Direito da UnB, apoiado por mais de 2,6 mil pessoas. Investigado na Lava Jato, Edison Lobão (PMDB) presidirá a sessão de sabatina do candidato a magistrado no Supremo.

