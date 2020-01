Acho que até abril temos reforma tributária resolvida na Câmara, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estimou para abril a aprovação da reforma tributária na Casa. Segundo ele, a ideia é que já em fevereiro seja criada uma comissão especial no Senado que organize os textos que hoje existem nas duas casas.

Maia afirmou que a comissão especial que trabalhará na unificação dos textos tem que durar 30 dias. Então, o texto será encaminhado à comissão já existente na Câmara, onde será votada e depois reencaminhada ao Senado.

"Aguinaldo (Ribeiro, relator) trabalha com o prazo de abril. Estou transferindo para ele porque se não acontecer a culpa é dele (risos). Mas acho que vai acontecer. (...) Não é simples, estou bem otimista mesmo, mas acho que é hora de enfrentar a tributária", destacou.

Maia não entrou no mérito da proposta que ainda será enviada pelo governo. Mais cedo, contudo, em seu discurso no evento do Credit Suisse, ele afirmou que a responsável pelo texto do governo, a assessora especial do ministro Paulo Guedes Vanessa Canado, tem potencial de desempenhar o mesmo papel que o secretário especial Rogério Marinho teve na reforma da Previdência. Marinho foi o negociador e interlocutor com o Congresso.