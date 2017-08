Ação da Eletrobras sobe mais de 30% após longo leilão; Bovespa tem alta forte

A Bovespa marcou nova máxima na manhã desta terça-feira, 22, após as ações da Eletrobras saírem do longo leilão de abertura. Na maior pontuação intraday, o Ibovespa marcou 69.754,45 pontos (avanço de 1,63%) às 10h33. As ações da companhia de energia elétrica, que respondem juntas por 0,689% da carteira do índice, saíram do leilão de abertura após as 10h30. Às 10h31, a ON subia 31,83%, e a PNB da companhia avançava 19,24%.

"Vejo como uma notícia muito positiva o anúncio da privatização da companhia não somente pela possibilidade do embolso dos recursos nos cofres do governo, mas porque mostra a vontade de reduzir a presença do Estado e passar a gestão para quem entende", afirmou o analista da Clear Corretora Raphael Figueredo. Ele observa que o valor de mercado hoje da companhia é de, aproximadamente, R$ 20 bilhões.

A proposta deve ser feita ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e mais detalhes estão sendo conhecidos em entrevista coletiva convocada pelo Ministério de Minas e Energia (iniciada às 10h20).

"O movimento com Eletrobras é maior que uma necessidade arrecadatória", afirmou o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. "Venda de participação majoritária de estatais não configura receita primária. Receita de desestatização é 'abaixo da linha'; portanto, receita financeira", afirmou o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia.

Às 10h49, o Ibovespa subia 1,86% aos 69.911,43 pontos. Eletrobras ON subia 31,48% nesse horário.

Do exterior, a influência tornou-se positiva na última meia hora. O petróleo passou a subir em Londres e em Nova York, e os índices acionários futuros em Nova York seguem em alta. Com isso, Dow Jones, S&P500 e Nasdaq no mercado à vista abriram em alta às 10h30.

As bolsas na Europa também têm um dia de recuperação.

O minério de ferro fechou em baixa de 0,35% no mercado à vista chinês (porto de Qingdao) após a forte alta de segunda-feira e de sexta-feira.

