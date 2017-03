Abrasce: visitação nos shoppings cresce pelo 2º mês seguido após um ano de queda

O movimento nos shopping centers tem mostrado sinais de recuperação no começo deste ano, com crescimento pelo segundo mês consecutivo. Em fevereiro, a quantidade de consumidores que passaram por algum centro de compras no País foi 0,98% maior do que no mesmo mês do ano passado.

Janeiro foi o primeiro mês com crescimento na visitação após 11 meses seguidos de queda, de acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) em parceria com a FX Retail Analytics, consultoria especializada em varejo.

De acordo com o sócio-fundador da consultoria, Walter Sabini Junior, a alta nacional pelo segundo mês consecutivo é inédita desde o início das medições, em junho de 2015. "O processo foi iniciado durante o auge da crise, e este crescimento animador é uma tendência natural após a retomada da economia, esperada para este ano de 2017", avalia.

