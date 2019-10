Abrapp vai apresentar estudo sobre melhor modelo de supervisão para fundações

A entidade que reúne os fundos de pensão, a Abrapp, prepara um estudo, para entregar ao governo sobre o melhor modelo de regulação para as fundações, disse nesta quarta-feira, 16, o presidente da Abrapp, Luís Ricardo Martins, em coletiva de imprensa. Esse estudo ocorre em meio aos preparativos de fusão da Previc, regulador das fundações, com a Susep, que fiscaliza as seguradoras.

"Para sermos propositivos, levaremos um trabalho acadêmico, técnico, olhando modelos no exterior", disse.

O documento deve ser entregue entre 40 dias e 50 dias.

Segundo o executivo da Abrapp, o modelo preferido seria transformar o órgão de supervisão em uma autarquia.