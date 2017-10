O déficit acumulado das fundações brasileiras cresceu de R$ 71,7 bilhões no fim do ano passado para R$ 77,6 bilhões no fim de junho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 4, pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

A rentabilidade média nos primeiros seis meses do ano foi de 4,24%, abaixo da meta atuarial, de 4,44%.

Os ativos totais somavam R$ 808 bilhões no fim de junho.

