Abramat: indústria de materiais de construção tem 1ª alta nas vendas desde 2014

As vendas da indústria de materiais de construção no País em setembro cresceram 0,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar de o avanço ainda ser leve, essa é a primeira alta registrada pelo setor desde fevereiro de 2014, de acordo com levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção (Abramat). Já no acumulado do ano, a indústria teve queda de 5,3% nas vendas, enquanto nos últimos 12 meses a baixa é de 7,1%.

Segundo o presidente da Abramat, Walter Cover, o resultado de setembro foi positivo graças às vendas da indústria para o varejo, que têm mostrado crescimento. Já a comercialização de materiais para a construção de prédios residenciais e comerciais, além de obras de infraestrutura, seguem em baixa.

"A recuperação será gradual, uma vez que persistem as principais causas da baixa demanda, ou seja, desemprego alto, crédito dificultado, juros elevados e baixa atividade de novas edificações e de obras de infraestrutura", ponderou Cover. Pelas estimativas da Abramat, as vendas do setor deverão encerrar o ano com queda de 5%.

O levantamento mostrou também que setor continua cortando vagas de emprego. A quantidade de pessoas empregadas na indústria de materiais caiu 5,1% em setembro e recuou 6,1% no acumulado do ano.

