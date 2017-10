ABPO: venda de papelão ondulado cresce 6,21% em setembro ante setembro de 2016

Em setembro as vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 6,21% na comparação com o mesmo mês de 2016. Na comparação com agosto deste ano, porém, caiu 6,45%, para 299,.927 mil toneladas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 10, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) e são prévios referentes ao mês, ou seja, a associação divulgará uma atualização.

No acumulado de janeiro a setembro de 2017, as vendas de papelão ondulado tiveram alta de 4,28%, para 2,605 milhões de toneladas em relação ao mesmo período do ano anterior.

Diante do "vigor da demanda por produtos de papelão ondulado, especialmente no último bimestre", a associação espera um crescimento da expedição em 2017 de 3,8% - dado que foi revisto diante dos resultados acima das previsões. A expectativa inicial era da ordem de 1%.

Veja Também

Comentários