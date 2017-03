ABPA comemora liberação das exportações de carne para a China

Sobre os recentes anúncios de retomadas das importações da carne brasileira, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, afirmou que a liberação da entrada dos produtos na China reforça a confiança do país nas garantias de segurança alimentar e de qualidade do sistema produtivo brasileiro. Turra também manifestou a expectativa de que, em breve, aconteçam novos anúncios de suspensão de embargos.

A reabertura do mercado chinês para a carne brasileira foi anunciada pelas autoridades do país asiático e confirmado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na manhã deste sábado. Chile e Egito também já informaram que vão retomar a compra do produto brasileiro, mas nos três países o fim da suspensão não vale para os produtos provenientes dos 21 frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

"A China é um mercado da mais alta relevância para o setor de proteína animal do Brasil. É o segundo maior importador de carne de frango e terceiro de carne suína. A retomada dos embarques após as apresentações das explicações pelo Governo Brasileiro mostra a confiança que a China deposita em nosso sistema produtivo para a segurança alimentar de sua população, ofertando a mesma qualidade que entregamos para o mercado brasileiro", explica.

O presidente da ABPA também elogiou o esforço conjunto da iniciativa privada e do governo, sob coordenação do Ministério da Agricultura, com suporte do Palácio do Planalto e das embaixadas. "A rápida ação liderada pelo Governo foi decisiva para uma solução consistente e ágil."

Veja Também

Comentários