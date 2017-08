Abimaq: não há política econômica que favoreça os investimentos

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), João Carlos Marchesan, voltou a criticar nesta quinta-feira, 3, a equipe econômica do governo federal, liderada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Em evento de celebração dos 80 anos da associação, que conta com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), ele disse que falta uma política econômica que favoreça os investimentos e ofereça juros menores que as taxas de retorno do setor.

Marchesan declarou também que as contas públicas estão longe do ajuste fiscal prometido. "Enquanto isso, estamos administrando a escassez de empregos, de investimentos, de oportunidades, quando o mais importante seria administrar as dores do crescimento, da abundância."

Apesar disso, o presidente da Abimaq ressaltou que confia na volta do crescimento, "porque ninguém segura esse País, somos mais fortes que qualquer crise".

Marchesan disse ainda que a associação apoia as reformas econômicas do governo de Michel Temer, mas declarou que "precisamos de mais Brasil e menos Brasília".

