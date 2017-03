Abiec: anúncio de fim de embargo à carne é vitória à imagem do setor

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Antônio Jorge Camardelli, afirmou ao Broadcast Agro que o fim do embargo à carne brasileira anunciado neste sábado por China, Chile e Egito é uma vitória para o setor, principalmente porque deve recuperar a imagem abalada pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, deflagrada a oito dias.

Segundo ele, esses três países responderam por cerca de 30% da exportação de carne do ano passado. Camardelli ainda afirmou que a expectativa é de que Hong Kong, outro importante importador, retire a suspensão ao produto brasileiro ao longo da próxima semana, de acordo com informações do governo.

O presidente da ABIEC ainda avaliou que as cargas paradas no Porto de Santos (SP), que segundo a sua estimativa somavam US$ 96 milhões, devem começar a ser despachadas. De acordo com o dirigente, somente para a China há 56 mil toneladas de produtos aguardando liberação. Além disso, Camardelli informou que mais de 1,5 mil contêineres já estavam a caminho dos países que suspenderam o veto à carne brasileira. "Esses números representam o tamanho dessa vitória."

O dirigente reforçou que a vitória se deve à organização do setor, mas principalmente ao esforço do governo, com destaque para a atuação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. "Foi uma semana de troca intensa de informações com os parceiros comerciais para recuperar a credibilidade do setor."

Camardelli também disse que a reversão do "efeito dominó" das suspensões é uma confirmação de que a Operação Carne Fraca diz respeito à corrupção burocrática e não é uma mácula que pode abalar o status sanitário do Brasil. "Assim, fica constatado o que sempre falamos. A ABIEC responde por 95% das exportações brasileiras e não tem nenhum frigorífico envolvido na investigação. Agora, será aplicado o que sempre advogamos. Os vetos devem atingir aqueles que macularam o sistema e não a todos, como fizeram no princípio."

Na avaliação do dirigente, a partir da próxima semana o setor deve começar a voltar à normalidade. "A partir de segunda-feira, os frigoríficos devem passar a restabelecer seu processo de produção para que possa ser dado continuidade aos contratos que foram paralisados com os bloqueios", disse. Camardelli também frisou que "todos os produtos que têm o carimbo do SIF pode ser consumidos com tranquilidade".

