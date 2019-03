Aberturas de capital serão históricas, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta sexta-feira, 15, que as operações de abertura de capital de subsidiárias do banco público "serão históricas". Em palestra durante o seminário "A Nova Economia Liberal", na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio, Guimarães contou que aproveitou o carnaval para manter encontros com investidores estrangeiros, no exterior.

"No exterior, as pessoas falando que as operações já estão compradas", afirmou Guimarães, completando que os investidores estrangeiros têm demonstrado confiança na equipe econômica do governo Jair Bolsonaro.

O presidente da Caixa afirmou em entrevistas recentes que o objetivo é levantar R$ 15 bilhões com as operações de abertura de capital das subsidiárias.

Segundo ele, a primeira operação, envolvendo a Caixa Seguridade, está prevista para setembro.