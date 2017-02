Abertura do Relatório Focus mostra expectativa de recuo de 3,50% para PIB em 2016

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 20, pelo Banco Central, mostra que os economistas projetam uma retração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,50% em 2016. Essa expectativa é igual a de uma semana antes.

O Banco Central passou a publicar em janeiro, no Focus, as projeções para 2017 e 2018, uma vez que a maior parte dos indicadores econômicos do ano passado já foi divulgada. Este não é o caso do PIB consolidado de 2016, que será anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apenas em 7 de março.

Pelo sistema de expectativas disponibilizado no site do BC, no entanto, é possível verificar quais são as projeções mais recentes do mercado para o PIB de 2016.

Veja Também

Comentários