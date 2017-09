Abegás: termogeração impulsiona consumo de gás natural; alta é de 22,9% em julho

O consumo de gás natural no País em julho deste ano totalizou 69 milhões de metros cúbicos/dia, o que corresponde a um crescimento de 22,9% frente a julho do ano passado e uma alta de 19% em relação aos dados de junho deste ano. As informações integram levantamento estatístico da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), feito com concessionárias em 20 Estados.

"O aumento da demanda termelétrica e a retomada do consumo da indústria ajudam a explicar esse crescimento. Julho foi um mês mais seco do que o normal onde estão os principais centros de carga de energia elétrica, o que elevou o despacho termoelétrico. Além disso, a economia brasileira prossegue com sinais de recuperação, levando a uma alta do consumo industrial e até mesmo da cogeração", disse o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.

A termogeração registrou um crescimento de 140% frente o registrado em julho do ano passado, em decorrência do maior despacho de usinas térmicas no comparativo anual. Já as indústria demandaram 5% mais, na comparação com o mesmo período do ano passado, refletindo a retomada da atividade industrial no País. Em relação a junho, a variação positiva foi de 0,6%. Acompanhando a indústria, a cogeração registrou alta de 15,2% ante julho de 2016 e de 2,2% em relação ao mês anterior.

O consumo comercial, por sua vez, registrou leve variação positiva de 1% em relação a junho deste ano, mas em relação a julho de 2016, a retração foi de 11,2%. No segmento residencial, a Abegás aponta para um índice estável na comparação com junho, "reflexo do investimento das distribuidoras em construir rede". O Gás Natural Veicular (GNV) também apresentou avanço de 6,6% em relação a julho de 2016.

Veja Também

Comentários