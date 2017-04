Abecs: juro médio do rotativo teve redução de 47,1% no início do abril ante março

A taxa média de juro do crédito rotativo, usado por aqueles que não pagam a sua fatura totalmente, diminuiu 41,7% nos três primeiros dias úteis de abril, para 283,5%, em relação ao mesmo período de março, quando era de 486,1%, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira, 13, pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Em relação aos últimos dias úteis de março, de 455,1%, segundo a entidade, o juro caiu 37,7%. Em março, a taxa média foi de 466,4%.

As taxas consideram os juros médios do rotativo em dia, aqueles que pagam ao menos o mínimo da fatura, e das concessões diárias dos seis maiores bancos que atuam no País: Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Citi, Santander e Caixa Econômica Federal.

"Teremos uma taxa bem convergente em abril, primeiro mês do novo rotativo", afirmou o presidente da Abecs, Fernando Chacon, em coletiva de imprensa.

