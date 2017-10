Abecs diz ter agenda com o BC no desenvolvimento de modalidades novas no cartão

O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), Fernando Chacon, afirmou nesta quinta-feira, 19, que está na agenda da instituição e do Banco Central o desenvolvimento de novos produtos ligados ao cartão de crédito. Questionado pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), Chacon afirmou ainda que segue em discussão a questão sobre o prazo do pagamento aos lojistas das compras feitas por cartão de crédito.

"Independentemente do desenvolvimento de novos mercados, muitos lojistas hoje já recebem em D+2. Na prática, já temos operado boa parte do mercado com prazos mais curtos", disse Chacon. Ele não soube estimar por meio de números, no entanto, qual é a fatia do mercado que já opera com prazos menores. "A questão do prazo de pagamento ao lojista é complexa", afirmou.

Tradicionalmente, muitos lojistas levam até 30 dias para receber os pagamentos. A redução deste prazo é uma reivindicação antiga de associações ligadas ao varejo. Por outro lado, uma parcela dos integrantes do sistema, como as startups que atuam com cartões de crédito, temem que a redução do prazo inviabilize suas operações.

De acordo com Chacon, os novos produtos poderão já nascer com novas modalidades de prazo. Ele disse também que há uma preocupação, junto ao Banco Central, de preservar os players que estão no mercado, com quantidade máxima de concorrentes. "O desenvolvimento de novos produtos abre a possibilidade de todos participarem", acrescentou.

O Banco Central e a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) assinaram nesta quinta um acordo de cooperação técnica para desenvolver ações nas áreas de educação financeira, proteção aos usuários de produtos e serviços financeiros e inclusão financeira. A iniciativa faz parte da Agenda BC+.