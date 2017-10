Abecip: crédito imobiliário soma R$ 3,41 bi em setembro, avanço de 8,2%

O crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 3,41 bilhões em setembro, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O volume representa um crescimento de 8,2% em relação ao mesmo mês de 2016, e queda de 22,7% na comparação com agosto.

No acumulado do ano, o volume financiado chegou a R$ 32,63 bilhões, montante 2,9% inferior ao observado em igual período de 2016. Nos 12 meses compreendidos entre outubro de 2016 e setembro de 2017, foram aplicados R$ 45,64 bilhões na aquisição e construção de imóveis com recursos da poupança, retração de 3,2% em relação ao apurado nos 12 meses precedentes.

Em número de unidades, foram financiados em setembro, nas modalidades de aquisição e construção, 14,4 mil imóveis, queda de 21,6% em relação a agosto. Entretanto, em relação a setembro do ano passado, houve alta de 17,8%.

Nos primeiros nove meses de 2017, foram financiadas aquisições e construções de 131,8 mil imóveis, queda de 11% em relação ao mesmo período de 2016, quando 148,1 mil unidades foram objeto de financiamento bancário.

"O cenário macroeconômico mais favorável dos últimos meses, com inflação em queda e expectativa de novas reduções da taxa Selic, vem propiciando um ambiente mais competitivo para a caderneta de poupança. A previsão é que a captação líquida de 2017 seja positiva, interrompendo um período de dois anos de perdas", projeta a Abecip.