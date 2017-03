ABCZ: ação incentivará modernização da fiscalização

A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) disse, em nota, que ação da Polícia Federal, deflagrada com a operação Carne Fraca, vai incentivar a modernização da fiscalização do processo frigorífico, "acompanhando os avanços que há tempos já fazemos no campo".

A entidade, uma das principais representantes da pecuária do País, afirmou que defende o rígido processo de apuração e, "mediante comprovação, punição severa apropriada à gravidade da situação". "Essas acusações contrariam todo o esforço da nossa classe de produtores rurais que seguem rígidas normas de segurança para a produção de carne bovina", afirmou a associação.

