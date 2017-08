ABCR: Paraná e SP puxam alta do fluxo de veículos nas estradas pedagiadas

Paraná e São Paulo determinaram o crescimento de 0,1% do fluxo total de veículos pelas estradas pedagiadas do País em julho em relação a junho, com taxas de expansão de 1,7% e 0,3%, respectivamente. Os dados são da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e Tendências Consultoria Integrada e já estão livres dos efeitos sazonais. Já no Rio de Janeiro, a ABCR apurou uma queda de 1,1% na movimentação total de veículos pelas estradas pedagiadas em relação a junho.

No Paraná, o crescimento de 1,7% nas passagens de veículos pelas praças de pedágios foi determinado pela circulação dos pesados, que avançou 3,2% sobre junho, descontados os efeitos sazonais. Os registros de passagens de veículos leves pelos postos de pedágios nas estradas paranaenses mostraram queda de 0,2% na comparação com junho.

Em relação a julho do ano passado, o índice total do Paraná cresceu 6,2%. O fluxo de veículos leves registrou aumento de 4%. Já o fluxo de pesados teve aumento mais intenso, de 10,6%. Nos últimos doze meses, o fluxo total de veículos nas rodovias concedidas do Paraná acumulou alta de 0,1%. Na mesma base de comparação, o fluxo de leves registrou variação positiva de 1,5%. Já o fluxo de veículos pesados apresentou variação negativa de 2,5%.

No acumulado de janeiro a julho, o fluxo total de veículos no Paraná cresceu 2,7%, com o movimento de leves e pesados apresentando variação positiva de 3,8% e 0,6%, respectivamente.

Em São Paulo, a alta de 0,3% no fluxo total de veículos pelas estradas foi puxada pelos pequenos aumentos de 0,1% e 0,8% na circulação dos veículos leves e pesados, respectivamente. Na comparação de julho deste ano com o mesmo mês do ano passado, o índice total de São Paulo aumentou 2,2%. Nessa mesma base comparativa, o fluxo de veículos leves subiu 2,1% e o de pesados 2,6%.

Nos últimos 12 meses, o fluxo total de veículos nas rodovias concedidas paulistas recuou 1,7%. Considerando essa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves caiu 0,9% e o de pesados 4,1%. No acumulado do ano até julho, o fluxo total de veículos acumulou variação positiva de 0,6%. O fluxo de veículos leves apresentou alta de 1,3%, enquanto o fluxo de pesados teve queda de 1,8%.

No Rio de Janeiro, o Índice ABCR de atividade de julho registrou queda de 1,1%. Na mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves e pesados marca variação negativa de 1% e 0,5%, pela ordem. Na comparação de julho com julho de 016, o fluxo de veículos nas rodovias do Estado caiu 0,9%. O fluxo de veículos leves e pesados acumula queda de 0,3% e 4,4%, respectivamente.

Nos últimos 12 meses, o fluxo total de veículos nas estradas do Rio de Janeiro recuou 2,8%. O fluxo de veículos leves registrou queda de 1,8% e o de pesados 8,0%, considerando a mesma base comparativa. No acumulado do ano até julho, o fluxo total de veículos acumulou retração de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Mantida a base de comparação, o fluxo de veículos leves registra queda de 1,5% e o de pesados 6,4%.

