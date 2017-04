Abcon: previsão de investimentos em saneamento soma R$ 12,7 bi entre 2016 e 2020

A Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon) estima que os investimentos privados no setor de saneamento chegarão a R$ 12,7 bilhões entre 2016 e 2020, volume quase igual ao previsto no ciclo anterior (2015 a 2019), de R$ 12,57 bilhões.

As informações constam no "Panorama da Participação Privada no Saneamento 2017", apresentado nesta quarta-feira, 26, pela entidade. Ao todo, os investimentos comprometidos em contrato nas atuais concessões chegam a R$ 34,8 bilhões. A estimativa anterior previa R$ 33,18 bilhões.

Os investimentos já realizados pela iniciativa privada no setor foram de R$ 9 bilhões para R$ 10,5 bilhões, apurados até 2015, um aumento de 16,6%.

A entidade também informa que o setor privado investiu R$ 2,3 bilhões em 2015 - o setor como um todo aportou R$ 12,1 bilhões no ano. A Abcon lembra que esse volume é inferior à meta do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), estabelecida em R$ 15,63 bilhões ao ano. Se persistirem esses níveis de investimento abaixo do esperado, o Brasil só atingirá a universalização na década de 2050, diz a entidade, no levantamento.

A Abcon também informa que, em 2016, a iniciativa privada estava presente em 322 municípios em 18 Estados nos serviços de saneamento, atingindo cerca de 30 milhões de pessoas, direta e indiretamente. No entanto, a entidade destaca que o ritmo de expansão foi lento, uma vez que, em 2015, 316 municípios eram atendidos.

Quanto às modalidades de contratação, a associação diz que, ao todo, 264 contratos na área de saneamento foram firmados com o setor privado, sendo 139 concessões plenas, 27 concessões parciais, 16 PPPs, três locações de ativos, uma subdelegação e 78 outros tipos de contrato, incluindo assistência técnica.

