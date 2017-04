Abastecimento de combustíveis não é afetado pela greve geral, diz Petrobras

A greve geral não tem repercussão no abastecimento de combustíveis no País, de acordo com a Petrobras. "Não há impactos significativos na produção e o abastecimento do mercado é normal", informou a empresa, em comunicado.

Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), filiada à CUT, as paralisações nas unidades da estatal foram iniciadas na noite de quinta-feira, 27.

Ônibus fretados pela empresa chegaram vazios em refinarias e terminais, afetando a troca de turnos, de acordo com o sindicato.

Em assembleia, 90% dos petroleiros filiados decidiram aderir à greve.

Veja Também

Comentários