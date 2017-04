A um dia do fim do prazo, mais de 80% entregaram declaração do IR

Faltando um dia para o fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2017, a Receita Federal recebeu 23.463.958 declarações. O volume equivale a 82,6% dos 28,3 milhões de declarações esperadas. O balanço leva em conta os envios até as 17h.

Os cerca de 4,9 milhões de contribuintes que ainda não enviaram a declaração têm até as 23h59 de amanhã (28) para fazê-lo. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita.

A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Precisa ainda declarar quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; quem obteve, em qualquer mês de 2016, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.

Quem não enviar a declaração do IRPF 2017 no prazo está sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$ 165,74 até 20% sobre o valor do imposto devido.

Veja Também

Comentários