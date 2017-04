A nove dias do prazo final, mais de 14 milhões ainda não declararam

A nove dias do prazo final para o acerto de contas com a Receita Federal, mais de 14 milhões de brasileiros ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda relativa ao ano de 2016. Segundo a Receita, 13,861 milhões de declarações foram entregues até às 18h desta quarta-feira, dia 19. São esperadas 28,3 milhões de declarações este ano.

O período de declaração, que começou em 2 de março, terminará em 28 de abril, sexta-feira da próxima semana. Contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

São obrigadas a declarar o IR as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado ou quem registrou rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte em montante superior a R$ 40 mil. Outras situações também exigem a declaração anual, como: quem tem propriedade de bens ou direitos, inclusive terra, em valor superior a R$ 300 mil; quem recebeu receita bruta de atividade rural superior a R$ 142.798,50 no ano passado ou ainda quem obteve ganho ao vender bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto ou ao realizar operações em bolsas de valores.

