À espera do fluxo estrangeiro, Bovespa dá espaço à realização

A Bovespa segue em queda desde a abertura da sessão, com uma pontual inversão de sinal nesta sexta-feira, 27. As ações da Vale, que abriram em baixa e sem a referência do minério de ferro na China, onde é feriado, passaram a subir por volta de 1%.

Entre as blue chips também as 'units' do Santander e as ON da Petrobras operavam em leve alta (0,08% e 0,06%, respectivamente). Isso ajudou, às 10h27, o Ibovespa a subir 0,05%, aos 66.221,40 pontos. No entanto, logo após, essas mesmas ações apontaram para baixo e o índice caiu 0,12%, aos 66.111,04 pontos.

À espera do fluxo estrangeiro que sempre influencia o rumo dos negócios na Bovespa, a sessão dá espaço para a realização. Segundo um operador, há elementos externos que podem reforçar o movimento de queda, como as cotações do petróleo e os índices futuros de Nova York que rondavam a estabilidade, mas estavam no plano negativo mais cedo. Além disso, sem cotação para o minério de ferro, papéis de Vale e correlatas do setor ficam sem uma das principais referências.

A valorização de 9,9% acumulada em janeiro e de 12,77% no período de um mês também é citada por um analista como um bom motivo. "A tendência para a abertura é de realização e vamos aguardando até a abertura de Nova York", disse um operador de uma corretora, lembrando que até o início desta semana já ingressaram na bolsa quase R$ 4 bilhões em recursos de não-residentes no país. "O movimento de compra por eles está muito forte, principalmente do índice."

Enquanto isso, os investidores vão digerindo a redução do preço dos combustíveis pela Petrobras e as novas regras para o crédito rotativo dos cartões de crédito, anunciada no final da tarde de quinta pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Papéis da Petrobras acompanham as cotações do petróleo no mercado internacional. Os contratos futuros da commodity operam em baixa em movimento de ajuste depois de avançar em torno de 2% na última sessão. Há instantes, o Brent para março recuava 1,05% na ICE, a US$ 55,66 o barril, enquanto o WTI para o mesmo mês tinha baixa de 0,71% na Nymex, a US$ 53,40 o barril.

As ações dos bancos, que praticamente carregaram a alta na quinta, com destaque para o Banco do Brasil, podem mostrar ajustes nessa abertura. No setor financeiro, ganha destaque a Cielo, que reflete a efetiva regulamentação para o segmento de cartões de crédito, que após a abertura subia 1%.

Aqui dentro, nesta sexta, a Receita Federal divulgou que a arrecadação em 2016 somou R$ 1,289 trilhão, o menor nível para um ano desde 2010.

Fora isso, a agenda oficial é fraca. Atenção voltada para o processo de escolha da nova relatoria da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), novos capítulos sobre as negociações da União com Estados para saneamento fiscal e para movimentações de parlamentares na corrida para ocupar a presidência do Senado e da Câmara, cuja eleição ocorre semana que vem.

Na cena internacional, será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do quarto trimestre de 2016, às 11h30 (de Brasília), e haverá encontro do presidente Donald Trump com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

