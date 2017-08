À espera de metas fiscais, juros futuros sobem com vendas no varejo e dólar

Os juros futuros operam com alta moderada nesta terça-feira, 15, em meio aos dados positivos das vendas no varejo em junho no Brasil e um pano de fundo de cautela com a persistente indefinição das metas fiscais do governo brasileiro para 2017 e 2018. A valorização do dólar ante o real, na esteira do exterior, também é precificada pela renda fixa, segundo um operador de uma corretora.

Às 9h36, o DI para janeiro de 2019 exibia 8,08%, de 8,06% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2020 marcava 8,85%, na máxima, de 8,81%. Já o vencimento para janeiro de 2021 estava em 9,43%, de 9,39% no ajuste anterior. No câmbio, o dólar à vista estava em alta de 0,15%, aos R$ 3,2046, enquanto o dólar para setembro avançava 0,45%, aos R$ 3,2155.

As vendas do comércio varejista no País subiram 1,2% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, acima da mediana positiva de 0,4% estimada por analistas do mercado. Na comparação com junho de 2016, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo avançaram 3,0% em junho de 2017. Nesse confronto, as projeções iam de um recuo de 0,6% a expansão de 2,91%, com mediana positiva de 2,05%. As vendas do varejo restrito acumularam retração de 0,1% no ano e queda de 3,0% em 12 meses.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 2,5% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,10% e 3,10%, com mediana positiva de 2,00%.

Na comparação com junho de 2016, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 4,4% em junho de 2017. Nesse confronto, as projeções variavam de uma expansão de 0,50% a 5,91%, com mediana positiva de 3,50%. As vendas do comércio varejista ampliado subiram 0,3% no ano e recuaram 4,1% em 12 meses.

