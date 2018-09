À espera de Ibope e Fed, dólar tem leve alta após fechar em baixa na terça-feira

O dólar abriu em alta ante o real nesta quarta-feira, dia 26, e superou os R$ 4,09 na máxima intraday num movimento de devolução das perdas da véspera. Na terça-feira, 25, a moeda americana fechou cotada a R$ 4,0722 (-0,38%).

No Brasil, o investidor aguarda a divulgação da pesquisa CNI/Ibope às 14h e o debate entre presidenciáveis no SBT, "Folha de S.Paulo" e UOL no fim da tarde.

No exterior, é aguardada o anúncio sobre a taxa básica de juros nos Estados Unidos - apesar de a elevação dos juros em 0,25 ponto porcentual ser unanimidade entre as expectativas de 75 instituições coletadas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Há também expectativa com a entrevista à imprensa do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell.

Analistas também estarão atentos ao grau de convicção com que os dirigentes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) sinalizarão uma nova alta dos Fed Funds na reunião de dezembro.

Ainda sobre o exterior, analistas buscam mais detalhes sobre o anúncio de redução de tarifas sobre produtos importados feito nesta quarta pelo governo chinês. A decisão chega num momento de preocupação por parte de economistas acerca do potencial da "guerra comercial" em frear a economia global.

Às 9h32 desta quarta-feira, o dólar à vista subia 0,35% aos R$ 4,0863. O contrato para outubro avançava 0,22% aos R$ 4,0860. O Dollar Index (DXY) subia 0,23%.