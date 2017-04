A 6 horas do fim do prazo, mais de 1 milhão de pessoas não entregaram IR

Faltando apenas seis horas para o encerramento do prazo para o envio das declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), mais de um milhão de contribuintes ainda não regularizaram sua situação com a Receita Federal.

De acordo com o balanço divulgado nesta noite de sexta-feira, 28, pelo Fisco, até as 18h haviam sido entregues 27,257 milhões de declarações anuais de ajuste de imposto de renda, enquanto a expectativa do órgão é receber 28,3 milhões de documentos.

Quem perder o prazo, que se encerra às 23h59 de hoje, terá que pagar multa, que vai de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido.

Veja Também

Comentários