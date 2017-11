87% dos consumidores pretendem fazer compras na Black Friday

Comprar produtos durante a Black Friday é uma intenção de 87% dos consumidores brasileiros em 2017, de acordo com levantamento do Ibope Inteligência em conjunto com o Google. A intenção de compra é menor que no ano passado, quando 89% dos respondentes diziam pretender comprar algo na data.

O gasto médio no evento é estimado em R$ 1.071, valor 2% inferior ao R$ 1.095 do ano passado.

Eletrônicos e eletrodomésticos ainda lideram o ranking dos produtos preferidos: 65% das pessoas pretendem comprar algum tipo de produto dessas categorias na próxima edição da Black Friday, que acontece no dia 24 de novembro. Roupas e calçados aparecem em segundo lugar, mencionados por 47% dos entrevistados.

Na categoria de eletrônicos, os celulares seguem sendo os mais cobiçados. Aparecem nas intenções de 37% dos consumidores, patamar próximo dos 38% do ano passado. Cresceu, no entanto, a intenção de compra de televisores. Segundo produto de maior intenção de compra na categoria de eletrônicos, as TVs de tela fina eram desejadas por 22% das pessoas no ano passado e hoje aparecem entre os interesses de 25% dos consumidores.

Lojas físicas

O estudo identificou ainda que a intenção dos consumidores é comprar online e também em lojas físicas. O comércio eletrônico é o destino de compra para 92% dos consultados, mas muitos deles também devem ir a lojas físicas. A intenção de comprar fora do mundo virtual é de 34%.