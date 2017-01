8 passos simples para controlar os gastos em sua viagem de férias

Com a chegada do verão e do período de férias, milhares de brasileiros pegaram a estrada e outros estão preparando as malas para viajar. O momento, porém, exige cautela para não comprometer o orçamento e começar o ano com dívidas contraídas nessa época. O diretor de cartões do Itaú Unibanco, Marcos Magalhães, revelou algumas dicas sobre como utilizar o cartão como aliado para as viagens, ajudando a planejar os gastos de forma mais consciente.

“O cartão de crédito é uma ferramenta importante no auxilio ao controle dos gastos por parte do consumidor. Ao concentrar as despesas em um único cartão, é possível planejar e organizar melhor as finanças”, afirma o executivo. “Além disso, muitos cartões oferecem também a possibilidade dos gastos serem revertidos em benefícios por meio de seus programas de fidelidade, contribuindo assim para uma maior economia no médio e longo prazo”, completa.

Veja abaixo algumas dicas:

Comunique seu banco da viagem

Certifique-se de alertar o seu banco sempre que for viajar para fora do país, com pelo menos uma semana de antecedência. Este procedimento serve para liberar o uso do cartão de crédito durante a viagem. Também não se esqueça de informar o número total de dias da viagem, a data de início e data de retorno da viagem, e os países e cidades que pretende visitar. Esse procedimento é uma proteção que vai ajudar o banco a acompanhar as transações caso ocorra perda, roubo ou furto do cartão.

Concentre os gastos em um único cartão

Ao direcionar todas as despesas para um único cartão, você consegue planejar e organizar melhor suas finanças. Além disso, é possível acumular pontos em seu programa de fidelidade e reverter em benefícios que ajudam a economizar nas hospedagens, transporte, alimentação e demais atividades de viagens.

Leve sempre um cartão extra

Imprevistos acontecem. E para que nada estrague as suas férias é importante levar sempre consigo ao menos um cartão de crédito reserva. Desta forma, se um cartão for perdido ou roubado você terá outro cartão em mãos para seguir sua viagem sem maiores problemas. Só não se esqueça de cancelar o outro cartão!

Fique de olho na fatura

Quando voltar de férias, é importante conferir com atenção todos os itens listados na sua fatura. Verifique se as datas e valores estão todos corretos e, caso haja alguma suspeita, entre em contato imediatamente com o banco emissor do seu cartão.

6. Não rasgue o seu orçamento

Para que a sua viagem não se torne sinônimo de stress e arrependimento, tente manter-se fiel ao orçamento inicial. Uma boa dica é fazer o pagamento antecipado de hospedagem e de algumas programações turísticas. Evite ainda fazer parcelamentos longos. Você tem de ter em mente que ainda podem surgir outras viagens e despesas não planejadas durante o ano.

7. Vai viajar para o exterior? Procure contratar um seguro viagem

Para quem tem viagem marcada para o exterior, outra dica importante é contratar um seguro viagem. O produto geralmente é oferecido pelos emissores e bandeiras de cartão de crédito e oferece benefícios como assistência médica, hospitalar e odontológica, além de proteção em caso de extravio da sua bagagem. É importante confirmar previamente todos os detalhes dos benefícios oferecidos e verificar se eles contemplam também o se cônjuge ou companheiro. Para adquirir o serviço é necessário entrar em contato com o Atendimento ao Cliente do seu cartão.

8. Câmbio – Compra antecipada de moeda estrangeira pelo cartão de crédito ou no cartão pré-pago

Mais uma comodidade para quem for realizar uma viagem internacional é a possibilidade de comprar antecipadamente dólares, euro e libras pelo cartão de crédito ou cartão pré-pago. Além de trazer mais segurança e praticidade, outra vantagem é que a cotação utilizada é a vigente no momento da operação.

Veja Também

Comentários