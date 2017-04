59 investigados da Carne Fraca viram réus

O juiz federal Marcos Josegrei da Silva levou para o banco dos réus 59 investigados da Operação Carne Fraca, que aponta corrupção e fraudes envolvendo fiscais do Ministério da Agricultura e empresários e funcionários de frigoríficos e empresas de carnes processadas. Entre eles estão nomes da JBS e da BRF - duas gigantes do setor.

Josegrei aceitou na terça-feira, 25, as cinco denúncias criminais apresentadas pelo Ministério Público Federal, na semana passada. Dos 59 alvos agora réus em ações penais, 24 estão presos preventivamente.

As ações penais, com base nas denúncias do Ministério Público Federal, abrangem apenas os alvos da Carne Fraca que estão presos ou que têm relação com eles.

Para os demais investigados, a Polícia Federal segue com o inquérito aberto, incluindo os crimes relacionados a lavagem de dinheiro.

Os réus serão agora notificados da decisão do juiz e terão prazo de dez dias para apresentar suas defesas iniciais no processo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

