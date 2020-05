56,6 milhões de brasileiros já receberam auxílio emergencial, diz Caixa

A Caixa Econômica Federal, afirmou nesta terça-feira, 26, que, até o momento, o banco já efetuou o pagamento do auxílio emergencial a 56,6 milhões de brasileiros - Foto: Agencia Brasil

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira, 26, que, até o momento, o banco já efetuou o pagamento do auxílio emergencial a 56,6 milhões de brasileiros. Todos receberam o pagamento da primeira parcela do benefício, no valor total de R$ 39,9 bilhões, enquanto 44,2 milhões de brasileiros também já receberam a segunda parcela, em um total de R$ 30,9 bilhões.

O auxílio emergencial, de R$ 600, está disponível para brasileiros de baixa renda.

O programa é uma das iniciativas do governo federal para manter a renda de famílias durante a pandemia do novo coronavírus.

Os dados atualizados vêm de apresentação realizada por Guimarães no período da tarde desta terça por meio virtual.