54% compram de quem ajuda o meio ambiente

Uma pesquisa encomendada pelo Google e realizada pela Ipsos mostra que 54% dos brasileiros optam por comprar produtos e apoiar empresas focadas em ajudar o meio ambiente. O estudo, feito para entender as mudanças de comportamento dos brasileiros que compram online durante a pandemia, mostrou que mesmo com a reabertura do comércio, esses consumidores devem manter hábitos adquiridos no isolamento.

Ao menos 68% desses brasileiros querem, nos próximos seis meses, continuar usando os serviços de delivery de comida. Apenas a China supera o Brasil neste índice. Além disso, 38% dizem que continuarão optando por retirar produtos na loja ou na porta do estabelecimento. Nesse quesito, o Brasil é o oitavo entre os países pesquisados.

A pesquisa ouviu mil consumidores online do País entre os dias 18 e 21 de junho. Também foram consultados, seguindo a mesma metodologia, consumidores de outros 15 países.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.