5 dicas de como a gestão horizontal pode ser benéfica para a sua empresa

A Magnólia Comunicação, agências de eventos corporativos, foi fundada pelas empresárias Lívia Mangini e Ana Gomes, 37 e 35 anos, em 2010. A agência tem como proposta oferecer aos clientes uma consultoria na fase de pré-evento para que a execução seja mais eficiente, o evento tenha menos imprevistos e os resultados sejam maiores que a expectativa. De 2010 para 2016, a agência teve um "boom" de crescimento de 590% e a previsão de faturamento em 2016 é de 1,4 milhão de reais.

Um dos segredos desse sucesso é a contratação de colaboradores experientes e que fazem parte do processo da construção da empresa. Lívia e Ana, CEOs da Magnólia Comunicação, são amigas desde a faculdade e começaram a agência no quarto de uma delas. "Foi complicado no início, éramos só nós duas, mas tínhamos o desejo de crescer e encontrar pessoas que construíssem esse sonho com a gente", explica Ana Gomes.

Após três anos, em 2013, as sócias conseguiram se mudar para um escritório na avenida Paulista e instalar a agência especializada em eventos corporativos. Apesar de nunca terem trabalhado com gestão de pessoas, elas decidiram praticar a governança horizontal, pois ambas acreditam na troca de experiências e que cada pessoa tem a capacidade de desenvolver suas melhores habilidades e colaborar muito com a entrega de resultados, independente de cargos e hierarquias.

Assim sendo, as sócias aplicaram cinco lições de gestão horizontal que estão dando certo e que podem ser aplicáveis em qualquer instituição:

1. Temos uma reunião semanal com todos, em roda, para conhecimento dos objetivos e tarefas individuais e coletivos

Cada um sabe de suas responsabilidades. Todos entendem que o resultado do trabalho em grupo depende das tarefas que cada um assumiu. O que deve ser priorizado naquela semana é uma decisão individual, assim como o pedido de ajuda em momentos de sobrecarga. Somos uma equipe e todos estão aqui para se ajudar. Quem levanta a mão é atendido.

Todos podem opinar e participar das tomadas de decisão. Quando chegamos com um novo projeto na casa, convidamos todos para uma sessão de "brainstorm" e compartilhamos as mais diversas ideias até chegar à melhor proposta a ser apresentada ao cliente. Essa atitude traz o funcionário para o centro de decisões e concomitantemente o sentimento de pertencimento a empresa aumenta.

2. Nos meses de Dezembro e Janeiro, às sextas-feiras, todos trabalham até às 13h.

Os clientes sabem dessa ação, todos são avisados, e a produtividade aumentou consideravelmente, pois os colaboradores conseguem aproveitar a época mais quente do ano. "Damos todo gás durante a semana para a Magnólia e descansamos com a família desde sexta à tarde", comenta Lívia Mangini. Além disso, o Summer Friday, apelido da ação, é uma forma de incentivar a equipe quando os eventos estão a todo vapor e podem exigir uma carga horária maior de trabalho. Outra ação de incentivo é conceder um day off no dia seguinte de grandes eventos.

3. Um colaborador é dispensado em um dia regular para praticar trabalho voluntário

Temos um funcionário que toda semana faz uma ação num hospital com pacientes portadores de paralisia cerebral. Ele escolhe um dia da semana, num horário em que estaria trabalhando, para realizar esse projeto. É fato que dependendo da semana, temos que estruturar as atividades da agência e o próprio colaborador decide quantas horas pode dedicar ao projeto. Entretanto, sabemos o quanto trabalhos como esses, que dedicam atenção a um projeto social, são benéficos para quem o faz, para quem o recebe e principalmente para todos na Magnólia.

4. Não há paredes no escritório, temos plantas e ilustrações

Adotamos a ideia de ter um espaço aberto em que todos se enxergam, conversam e trocam ideias nas atividades do dia-a-dia. Na área onde nos reunimos, convidamos uma artista plástica para ilustrar a parede com frases que nos ajudam a conduzir reuniões e a manter o foco no objetivo do encontro.

5. Ginástica Laboral, exercícios e dança para funcionários: bom humor é fundamental!

Temos ginástica laboral para os colaboradores e várias atividades para intensificar a saúde física. Como trabalhamos com eventos corporativos precisamos de uma equipe com saúde física e mental alinhada.

Veja Também

Comentários