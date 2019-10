Cerca de 36,9 milhões com conta na Caixa já sacaram recurso do FGTS

Os correntistas da Caixa já podem sacar os recursos desde 13 de setembro - a estimativa do banco é de que R$ 15 bilhões já foram liberados nessa primeira fase - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, destacou nesta quarta-feira, 16, que 36,9 milhões de trabalhadores com conta no banco já sacaram recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e disse que a instituição está preparada para iniciar os pagamentos para os não correntistas do banco nessa semana.

"A Caixa tem uma eficiência grande em tecnologia, que permitiu que os saques fossem realizados até aqui pelos clientes do banco sem sobressaltos. Agora temos o desafio maior de garantir a operação para os trabalhadores que não têm conta na Caixa", afirmou Guimarães.

O saque de até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS tem sido feito de forma escalonada, dependendo da data de aniversário de trabalhador.

Os correntistas da Caixa já podem sacar os recursos desde 13 de setembro - a estimativa do banco é de que R$ 15 bilhões já foram liberados nessa primeira fase.

A partir dessa sexta feira, 18, serão liberados os pagamentos para os aniversariantes de janeiro que não possuem conta na Caixa.

No total, 4,1 milhões de trabalhadores nascidos no primeiro mês do ano poderão sacar até R$ 1,8 bilhão, e diversas agência do banco abrirão até mesmo no sábado, 19, para facilitar os saques.

Uma semana depois, em 25 de outubro, recebem os não-correntistas da Caixa que nasceram em fevereiro, e assim por diante: março (8/11), abril (22/11), maio (6/12), junho (18/12), julho (10/01), agosto (17/1), setembro (24/1), outubro (7/2), novembro (14/1) e dezembro (6/3).

Os valores devem ser sacados até 31 de março de 2020. Quem não quiser retirar os valores deve comunicar a Caixa até 20 de abril de 2020.