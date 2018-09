22 entre 24 atividades têm aumentos de preços no IPP de agosto, diz IBGE

Os reajustes disseminados nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica resultaram na alta de 0,83% registrada pelo Índice de Preços ao Produtor (IPP) de agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre as 24 atividades industriais pesquisadas, 22 apresentaram aumentos de preços no mês.

As cinco maiores variações foram observadas nas atividades de bebidas (3,95%), madeira (3,54%), fumo (2,57%), outros produtos químicos (2,19%) e outros equipamentos de transportes (2,01%).

Em termos de influência, os segmentos que mais contribuíram para o avanço do IPP em agosto foram outros produtos químicos (impacto de 0,23 ponto porcentual), bebidas (0,10 ponto porcentual), metalurgia (alta de 1,10% e contribuição de 0,09 ponto porcentual) e veículos automotores (aumento de 0,82% e impacto de 0,08 ponto porcentual).

As reduções de preços ocorreram na atividade de alimentos, com queda de 0,40% em agosto, e produtos de metal, com recuo de 0,63%.