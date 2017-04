Conselho aprova ampliação de empresas e geração de 30 empregos em Campo Grande

Prefeitura de Campo Grande realizou a 129º reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico no qual aprovou investimentos na ordem de R$ 3.6 milhões com a instalação de mais três empresas / Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e de Tecnologia (Sedesc) realizou na segunda-feira (24), a 129º reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon), no qual aprovou para Campo Grande investimentos na ordem de R$ 3.6 milhões com a instalação de mais três empresas.

De acordo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e de Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain com a aprovação desses três projetos serão gerados mais 30 novos empregos para a Capital. “O processo de instalação de novas empresas tem acontecido em Campo Grande com o apoio dos conselheiros e nesta reunião nós tivemos a participação de onze representantes”.

“Os empresários com interesse em investir, contribuir para o desenvolvimento da Capital são atendidos previamente pela Sedesc e informados dos procedimentos que deverão ser adotados para apresentação da Carta Consulta e documentos necessários para o projeto ser encaminhado ao Codecon”, ressalta Luiz Fernando Buainain.

Empresas Aprovadas na 129 reunião do Codecon

ABF Oxigênio Ltda -ME – Ampliação e relocalização nesta Capital. Atividade: Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo, transporte rodoviário de produtos perigosos, locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; valor do investimento: R$ 1.050.000,00 – Geração de 8 novos empregos.

Furgo Truck Implementos Rodoviários Ltda EPP – Ampliação e relocalização nesta Capital. Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; valor do investimento: R$ 1.500.000,00 – Geração 12 de novos empregos.

Aquatro Ind. e Com. de Pias e Tanques Ltda ME – Ampliação e relocalização nesta Capital. Atividade: fábrica de artefatos de material plástico, para uso na construção, exceto tubos e acessórios; valor do investimento: R$ 1.095.000,00 – geração de 10 novos empregos.

A próxima reunião do Codecon está agendada para o dia 29/05/2017 às 8 horas no auditório do Planurb.

IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, participa do IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, que acontece até o dia 28 de abril, em Brasília – DF.

A IV edição do Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A ideia do evento é reunir prefeitos, gestores municipais, autoridades do governo federal, parlamentares, além de representantes de entidades, universitários e professores para pautar os mais diferentes assuntos que envolvem os municípios. Este ano, o tema será “Reinventar o Financiamento e a Governança das Cidades”. Para tanto, a Frente Nacional de Prefeitos organizou uma programação bastante diversificada. Haverá salas temáticas, eventos de parceiros, espaços para estandes.

Serão 22 salas temáticas com diferentes assuntos. Entre eles: inovações para transformar a gestão e qualificar o gasto; garantia da qualidade e do acesso universal à saúde; financiamento e implementação da Nova Agenda Urbana e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); cidades inteligentes, humanas e eficientes; desafios da mobilidade urbana; eficiência energética, iluminação pública e energias renováveis; transparência na gestão, prevenção e combate à corrupção, entre outros.

