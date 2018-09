Segundo boletim médico, ele tinha quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico - foto: Agência Brasil

O cartunista Ziraldo foi internado nesta quarta-feira, 26, no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Segundo boletim médico, ele tinha quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

"O paciente encontra-se internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade e seu estado de saúde é grave", diz a nota do hospital.